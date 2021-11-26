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Группа исследователей из Британии определила, как аспирин влияет на человеческое сердце. Оказалось, что он может увеличить вероятность возникновения сердечной недостаточности.

Были проведены масштабные исследования с участием европейских кардиологов, в рамках которых были изучены медицинские карточки около 30 000 европейцев возрастом старше сорока лет. Они продемонстрировали, что данный медицинский препарат приводит к 26-процентному повышению риска развития заболеваний сердца.

При этом самую большую опасность он представляет для тех, кто имеет другие риски для здоровья, к которым можно отнести высокий уровень холестерина в крови, повышенное давление, курение, ожирение и диабет. Специалисты напоминают, что сердечно-сосудистые болезни являются главной причиной смерти людей во многих странах мира.

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