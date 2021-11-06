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Киевские грезы о возвращении Крыма так и останутся мечтами, уверены читатели болгарской газеты «Факти». Они также отмечают, что Украина продолжает жить в каком-то своем придуманном мире.

В статье, которую представило информационное агентство «РИА Новости», журналисты издания написали, что киевские власти подвергли критике визит президента РФ Владимира Путина в Крым. По мнению читателей, российский лидер не должен спрашивать Украину, можно ли ему съездить к себе домой.

«Какие же дураки сидят в Киеве, неужели они не понимают, что Крым навсегда останется их заветной мечтой», — написал комментатор Братчет.

Другой предположил, что если Киев продолжит в том же духе раздражать Европу своими бесконечными заявлениями по Крыму, он потеряет еще часть своей территории.

«Эта страна живет в своей цирковой реальности, в которой воображает, что Путин попросит у них разрешения посетить Крым», – подвел итог обсуждению еще один читатель.

Напомним, что Украина не признает воссоединение Крыма с Россией и продолжает считать полуостров своей территорией. Киев внимательно следит за всеми публикациями на эту тему и мгновенно выражает протесты, если кто-то вдруг на карте «присоединяет» Крым к РФ.

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