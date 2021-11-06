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Террористы запрещенной в РФ организации «Ахрар аш-Шаркыя» разместили видеозапись с места базирования в северной части Сирии у города Телль-Абъяд. На ролике хорошо видно, что около 1000 бойцов готовятся к наступлению на город Кобани и приводят в порядок оружие и технику.

Портал Avia.Pro отмечает, что боевики сами выдали свои координаты и превратились в легкую мишень для российских «Искандеров» и «Калибров». Зная их местоположение, российские военные могут нанести удар и уничтожить все вооруженное формирование всего за один раз.

На записи террористы заявляют, что без труда захватили бы Кобани, однако продвижению вперед мешают мины, установленные курдами вокруг города. Они не дают возможности даже близко подойти к стратегически важному населенному пункту.

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