Журналисты американского издания Bloomberg, которые почти неделю нагнетали панику по поводу возможного «нападения России на Украину», сейчас заявляют совершенно обратное. Они отмечают, что Москва действует в интересах своей национальной безопасности и не планирует наступательных операций.

Авторы ссылаются на источники, близкие к Кремлю, которые опровергли слухи о возможном «нападении на Украину». Президент РФ Владимир Путин не намерен начинать боевые действия. Он лишь демонстрирует, что попытка расширения НАТО за счет государства, которое много веков было частью России, недопустима. Она является угрозой национальной безопасности РФ и будет пресечена.

Напомним, что российские высокопоставленные военные неоднократно заявляли, что все разговоры о возможном наступлении РФ ведутся лишь для того, чтобы отвлечь внимание от агрессии Киева на Донбассе.