52 процента последователей экс-президента США Дональда Трампа выступают за отделение штатов, поддерживающих Республиканскую партию, сообщило издание Bloomberg. В полной уверенности, что столь мощное государство никогда не развалится, авторы публикации все же рассмотрели сценарий распада страны.

Они отметили, что не только сторонники Трампа мечтают покинуть федерацию и заняться строительством собственных отдельных государств. 41 процент демократов, поддерживающих Байдена, хотят того же.

По словам эксперта Макса Гэстингса, даже Канада неоднократно высказывала опасения, что США распадутся, если на следующих выборах снова одержит победу Дональд Трамп. Специалист отметил, что выглядят подобные сценарии фантастически, однако за минувшие полвека произошло столько всего удивительного, что полностью исключать ничего нельзя.