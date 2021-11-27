Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание Bloomberg заявило, что перемещения войск РФ являются сигналом для Запада, имеющим тайный смысл. Москва таким образом якобы демонстрирует готовность к вооруженному противостоянию с Североатлантическим альянсом.

При этом начинать войну Россия не собирается, пишут журналисты. Президент РФ просто умело «блефует», чтобы поддерживать напряжение в регионе и заставлять беспрерывно нервничать Запад.

«Близкие к Кремлю источники сообщают, что президент России не желает начала новой войны на территории Украины», – сообщили авторы публикации.

Они считают, что Россию не устраивает расширение НАТО, поэтому она вынуждена демонстрировать силу и готовность в любой момент вступить в бой. Этот шаг вполне логичен, так как повышенная активность Альянса представляет угрозу для национальной безопасности РФ.

Вам может понравиться

Эксперты CIT обвинили Россию в отмобилизовывании резервистов для войны за Донбасс

Международная группа Conflict Intelligence Team, блогеры которой изучают открытые источники для получения информации о грядущих или текущих военных конфликтов, обвинили РФ в отмобилизовывании резервистов якобы для войны с Украиной. Они

Разведка США ожидает нападения России на Украину в январе следующего года

Погодные условия не дали России «напасть на Украину» сейчас, поэтому она «перенесла вторжение на январь», написало американское издание Bloomberg. Авторы некогда авторитетного издания ссылаются на разведку США, которая получила эту

До конца года россияне могут получить выплату в размере 15 тысяч рублей

Эксперты рассказали о возможных сроках получения новой выплаты. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Как уверены эксперты, уже в скором времени будет объявлено о новой разовой выплате для населения, размер которой
  • Анна
  • 27.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 27 ноября – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |