Американское издание Bloomberg заявило, что перемещения войск РФ являются сигналом для Запада, имеющим тайный смысл. Москва таким образом якобы демонстрирует готовность к вооруженному противостоянию с Североатлантическим альянсом.

При этом начинать войну Россия не собирается, пишут журналисты. Президент РФ просто умело «блефует», чтобы поддерживать напряжение в регионе и заставлять беспрерывно нервничать Запад.

«Близкие к Кремлю источники сообщают, что президент России не желает начала новой войны на территории Украины», – сообщили авторы публикации.

Они считают, что Россию не устраивает расширение НАТО, поэтому она вынуждена демонстрировать силу и готовность в любой момент вступить в бой. Этот шаг вполне логичен, так как повышенная активность Альянса представляет угрозу для национальной безопасности РФ.