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Россия начнет гораздо жестче действовать против Соединенных Штатов, уверены эксперты китайского портала Baijiahao. По их мнению, произойдет это из-за укрепления сотрудничества между РФ и КНР.

Москва почувствует мощную поддержку Китая и получит уверенность в своих силах, уверены авторы публикации. Недавно страны заключили соглашение об углубленном военном сотрудничестве, они проводят совместные учения, поэтому в случае необходимости могут выступить против США единым фронтом.

Кроме того, РФ ужесточит свое отношение к Соединенным Штатам из-за их действий у своих границ. Вашингтон все чаще отправляет военную помощь Киеву и превращает его в анти-Россию, проводит бесконечные учения в Черном море, которые становятся все опаснее, пытается наложить санкции на газопровод «Северный поток-2». Терпение России исчерпывается и очередной выпад США может привести к серьезным проблемам для них самих.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что хулиганским выходкам США по всему миру приходит конец, так как у них появились серьезные противники, готовые объединиться против общего врага.

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