Киев открыто заявляет об использовании на Донбассе ПТРК Javelin, фактически признавая нарушение Минских соглашений с одобрения США. Из-за этого у самопровозглашенных республик может появиться оружие, способное расправиться с целым танковым подразделением ВСУ, сообщил портал Avia.Pro.

Речь идет о российских ракетных комплексах «Гермес», которые могут поражать цели на дистанции до 100 километров и обладают огромной боевой мощью.

Авторы публикации отмечают, что РФ предпочитала пока не вмешиваться в конфликт на Донбассе, однако Киев ведет себя все агрессивнее под влиянием Соединенных Штатов. Если удары с помощью «Джавелинов» и «Барактаров» продолжатся, то Москва будет вынуждена организовать поставки республикам своего оружия. Кроме того, она может начать операцию принуждения к миру, которая станет жестким ответом Киеву.