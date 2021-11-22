Компания Apple начала отзыв iPhone 12, покупатели которых выявили в процессе эксплуатации устройства проблемы со звуком.

Отмечается, что больше всего жалоб на эту проблему поступало от покупателей из ОАЭ. В итоге компания приняла решение отозвать устройства, на которых была выявлена неполадка, и отремонтировать их. Ремонт будет осуществлён бесплатно.

Также в Apple указали, что данная проблема была выявлена у малого процента моделей iPhone 12 и версии Pro. Предположительно, произошло это из-за отказа компонента в модуле приемника.

Информация об отзыве устройств появилась в большинстве регионов на официальном сайте компании. Россия входит в их число. Таким образом, программа по отзыву устройств, скорее всего, будет запущена во всём мире.

Ранее мы сообщали, что компания Apple планирует выпустить беспилотный автомобиль уже в 2025 году. Если к этому сроку специалисты не успеют, то технологии автомобиля могут упростить.