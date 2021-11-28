В страны, которые граничат с Россией и боятся ее «нападения», нужно отправить силы НАТО быстрого реагирования. Они уступают ВС РФ по численности, однако смогут успокоить жителей растревоженных европейских государств, пишет издание Defense News.

Автор публикации профессор Джон Р. Дени уверен, что силы быстрого реагирования смогут стать мощным аргументов против РФ. Они были созданы специально для подобных случаев и должны мгновенно реагировать на разнообразные кризисные ситуации в Европе.

Профессор заявляет, что отправка СБР в Польшу, Прибалтику и на Украину станет достойным ответом на «российскую агрессию». В то же время он отмечает, что Североатлантический альянс вряд ли пойдет на подобные шаги.

Напомним, что США и НАТО раздувают слухи о возможном нападении РФ на Украину и стягивают силы к границам России и Беларуси. Так, в Латвии уже появились самоходные гаубицы, которые были направлены в страну из Польши.