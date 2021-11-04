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Группа американских исследователей зафиксировала на территории США почти тысячу белохвостых оленей, оказавшихся инфицированными SARS-CoV-2.

Вирусологи отмечают, что данное заболевание могло передаться оленям от людей. Затем оно стало быстро распространяться среди зверей. Начиная с апреля прошлого и по январь текущего года, специалисты проводили отбор особей в Айове, чтобы тестировать их на коронавирус. В результате болезнь была обнаружена у 80% животных.

Эксперты указывают на то, что распространение коронавирусной инфекции среди крупных популяций млекопитающих могут значительно усложнить ее искоренение, так как они могут превратиться в резервуары для мутаций. Это может привести к тому, что он поймет, как осуществлять обход современных вакцин.

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