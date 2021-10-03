Издание «МК» рассказало о тайнах Главного центра предупреждения о ракетном нападении, в котором побывал корреспондент газеты. Ранее на этом объекте никогда не было ни одного журналиста.

Данный объект больше напоминает дом отдыха в Подмосковье, оставшийся в наследство от советских времен. Он хорошо скрыт от посторонних глаз и засекречен, поэтому так просто попасть туда не получится.

По словам корреспондента, центр является одновременно «ушами» и «глазами» ракетного щита России. Система работает круглосуточно без праздников и выходных, получая всю возможную информацию о траектории ракет, летящих по направлению к РФ. Данные сразу же отправляются в пункты военного и государственного управления, где обрабатываются самым тщательным образом.

Главная цель этой системы – своевременно обнаружить пуски ракет, проследить их полет, засечь возможную угрозу из космоса и отправить информацию по цепочке.

На крыше здания располагаются антенны, которые позволяют центру связываться с космическими аппаратами. Сопровождающий журналистов подполковник Виктор Шестопалов сразу пояснил, что пользоваться какими-либо гаджетами, а также фотографировать все подряд категорически запрещено. Потому что весь объект подпадает под понятие государственной тайны.