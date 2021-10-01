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На Украине продолжаются учения «Объединенные усилия-2021», в которых задействованы военные подразделения 15 стран Североатлантического альянса. При этом украинские военные вместе с союзниками отрабатывают не оборонительные, а наступательные действия. Они тренируют вторжение на территорию Беларуси, а также учатся выходить из «котлов» и преодолевать сопротивление местного населения.

По сценарию маневров Киев тренируется воевать не только с Россией, но и с государствами ОДКБ. Именно это сразу же наводит на мысль, что Украина выступает в качестве агрессора. В противном случае ей не нужно было бы отрабатывать действия, к примеру, против Армении или Беларуси.

Вполне вероятно, что Киев намеревается развязать мировую войну на собственной территории и именно к этому готовит и военнослужащих на учениях, и население государства.

Кроме того, Киев тренируется «нейтрализовать» недовольство и сопротивление местных жителей. Под этим термином скрывается уничтожение тех представителей гражданского населения, которые возмущаются агрессией украинских войск, проведение карательных операций. Подобные вводные задействуются в основном для борьбы со своим же народом. Так как далеко не все граждане Украины готовы превратить территорию своей страны в поле боя.

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