На Всемирный саммит по борьбе с коронавирусом COVID-19, который прошел в середине сентября, представители стран-участниц подписали Римскую декларацию. Она гласит, что официальные методы лечения заболевания признаются преступлениями против человечества.

Замначальника кафедры военно-полевой хирургии государственного Института усовершенствования врачей Владислав Шафалинов считает, что на саммите приняты важные решения, которые определяют взаимоотношения между пациентами и врачами. Также он возмущенно высказался в адрес политиков и фармацевтических компаний, которые навязывают себя на роль посредников в этих самых взаимоотношениях.

По словам Шафалинова, «бигфарма» и чиновники, которые покупаются фармацевтическими гигантами, нагло вмешиваются в отношения, в которых главными сторонами являются только медики и пациенты. Это создает помехи для деятельности врача и сводит к нулю значимость медицины, как одного из искусств.