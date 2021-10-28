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Андрей Поздняков, эксперт в области инфекций, в рамках беседы с журналистами РИА Новости отметил, что зафиксированный в Британии подтип штамма «дельта», получивший индекс AY 4.2, не окажется легче для зараженных.

Согласно его словам, в теории данный подвид будет протекать в такой же форме, что и обычный штамм «дельта». При этом в плане возможностей по передаче вирусных частиц от носителя к здоровым людям он превосходит своего «родителя», поэтому способен заразить уже не 8, а сразу 9 человек. Изначальный вариант COVID-19 инфицировал в среднем лишь троих.

Врач добавил, что новый подтип возник естественным путем, так как коронавирусная инфекция постоянно меняется, ища возможности для более простого внедрения в человеческий организм, повышая свои способности к инфицированию. Ранее британские специалисты заявили, что AY 4.2 примерно на 15 процентов заразнее «дельты».

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