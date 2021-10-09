Бессимптомные формы коронавирусной инфекции постепенно исчезают из-за мутации патогена, рассказал глава Минздрава Самарской области Армен Бенян. Он пояснил, что у большинства заболевших сегодня проявляются все признаки Covid-19. Также наблюдается ускорение распространения болезни.

По словам Беняна, как в первую, так и во вторую волну почти 40 процентов инфицированных переносили инфекцию безо всяких симптомов. Сейчас число таких пациентов минимально, так как преобладают манифестные формы заболевания.

Помимо этого, мутировавший патоген стал все чаще поражать детей, которые раньше не входили ни в одну группу риска. Это подтверждает и Николай Ренц, возглавляющий оперативный штаб региона. Он отмечает, что дети сталкиваются с ранее неизвестными формами пневмонии, которые сложно лечить. Тем более, что в лечении этой группы пациентов нельзя использовать целый ряд медицинских препаратов.

Мутация коронавируса также стала одной из главных причин быстрого распространения заболевания. Впрочем, это происходит еще и из-за беспечности людей, которые не самоизолируются, заразившись коронавирусом, игнорируют необходимость соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.