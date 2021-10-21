Команда нидерландских исследователей выяснила, что викинги посещали территорию современной Канады еще в 1021 году. Им удалось это определить, проведя радиоуглеродный анализ артефактов, обнаруженных в поселении Л’Анс-о-Медоуз.

Речь идет о древнем археологическом памятнике, найденном рядом с канадским городом Ньюфаундленд. Специалистам было известно, что это поселение основали викинги, однако до нынешнего момента они не знали, когда именно это произошло. Дело в том, что найденные предметы представляли собой металлические орудия, которые были незнакомы местным индейцам.

Археологи проанализировали деревянные инструменты, чтобы выяснить, когда именно были срублены деревья, из которых они были созданы. В результате им удалось определить, что викинги находились в Северной Америке, как минимум, тысячу лет назад.