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Специалисты нашли в Казани серебряную монету времён Ивана Грозного.

Как сообщается, в Казани проводится реставрация Петропавловского собора и здесь в одном из захоронений XVI века была обнаружена монета из серебра. Находку совершили специалисты Института археологии имени Халикова Академии наук РТ.

Отмечается, что монета имеет мелкий номинал, на ней есть надпись «Царь Великий князь Иван». Подобные монетки были весьма распространены и чеканились они в разные годы в различных вариантах. Весили они меньше грамма. За свой размер и вес их даже прозвали «чешуйками».

Кроме того, учёные предположили, что монетка попала в захоронение случайно, когда её кто-то обронил. Объясняется такая точка зрения тем, что в то время не было традиции оставлять в гробах предметы личного благочестия.

Ранее мы сообщали о том, что в Ульяновской области были найдены останки двух динозавров. Отмечается, что найденные скелеты принадлежат ихтиозаврам и ранее таких динозавров в России ещё не находили.

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  • Анна
  • 24.10.2021
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