Соединенные Штаты усиленно работают над новейшим ракетным комплексом, который эксперты уже называют «гибридом» российских ОТРК «Искандер» и ЗРК С-400 «Триумф». Благодаря такому сочетанию это вооружение сможет атаковать как воздушные цели, так и военные либо инфраструктурные наземные объекты на территории потенциального противника.

В настоящий момент о комплексе известно крайне мало, так как информация о его технических характеристиках засекречена. Называется он Typhon, а дальность поражения воздушных целей предположительно должна составить около 300 километров. По этому параметру комплекс лишь немного уступит российскому «Триумфу».

Эксперты Avia.Pro также предполагают, что дальность оперативно-тактической части новейшей боевой системы США составит 500 километров. На такое же расстояние стреляет и ОТРК «Искандер».

Пока ничего не известно о сроках появления комплекса, однако если вспомнить, что США неоднократно заявляли о необходимости скорейшей разработки такого оружия, то можно предположить, что уже 2-3 года оно будет выведено на испытания.