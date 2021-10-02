Исследователи из Соединенных Штатов смогли изобрести новый экспресс-тест на коронавирусную инфекцию, способный обнаруживать болезнь за несколько минут.

В настоящее время во многих странах мира для выявления COVID-19 используется ПЦР-тест, но для него нужны лаборатории, и он не способен сразу же дать результат. При этом, чтобы замедлить распространение заболевания, в местах большого скопления людей требуется выявлять инфицированных сразу же после того, как они пройдут через дверь.

Для решения этой проблемы был создан новый способ нахождения SARS-CoV-2, разработанный на базе антигена. Он смог продемонстрировать 100-процентную точность, требуя при этом на проверку менее 5 минут. В этом тесте применяется наномеханическая площадка, обнаруживающая поверхностные коронавирусные белки. Он может определять разные штаммы.