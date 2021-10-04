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Палеонтологи обнаружили в останках каудиптерикса – несколько напоминающего павлина как по размеру, так и по перьям динозавра, – уцелевшие ядра клеток. Они рассказали, что скелет ископаемого хищного ящера находился под слоем вулканического пепла, поэтому биологический материал сохранился в нормальном состоянии.

Ученые китайской академии наук заявляют, что смерть динозавра спровоцировала отмирание некоторых клеток. Однако те из них, которые находятся в правой бедренной кости, были абсолютно здоровыми. И сохранились таковыми до наших дней. Это означает реальную возможность получить из них генетический материал.

Впрочем, пока ученые не уверены, что им удастся получить оригинальную ДНК каудиптериса. Сперва над клетками должны поработать биохимики, которые точно определят наличие такой возможности.

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