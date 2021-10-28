В Ленобласти местные жители скоро смогут полюбоваться на северное сияние. Об этом рассказали авторы Telegram-канала «Астро Фото Болото».

Как отмечается, на выходных будет незначительное воздействие солнечного ветра, что и спровоцирует появление этого уникального явления. Увидеть северное сияние можно будет в ночь на 1 ноября.

Отмечается, что желающим посмотреть на северное сияние ничто не должно помешать – даже Луна, которая в настоящее время убывает. Погода в ночь на 1 ноября прогнозируется ясная.

Однако в сообществе предупредили, что дать прогноз по степени яркости, красочности и высоты сполохов северного сияния весьма трудно. По этой причине необходимо следить за реальными показаниями от солнечного ветра. Получают их со спутников.

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