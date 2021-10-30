На территории материкового Китая выявили 59 инфицированных коронавирусом. С 16 сентября текущего года это наиболее высокий показатель в стране.

Рекордсменом по числу заболевших является провинция Хэйлунцзян, расположенная на северо-востоке страны, где зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом. Также среди лидеров – район Внутренняя Монголия (19) и провинция Ганьсу -11. Еще 19 пациентов с коронавирусной инфекцией приехали из других стран. Двоих инфицированных обнаружили в столице Китая Пекине.

Всего на материковой части Китая заболело Covid-19 97 080 человек. Умерло от коронавируса 4 636 жителей страны. Также 28 818 инфицированных выявлено с начала пандемии на Тайване, в Макао и Гонконге.

Напомним, что именно в Китае в декабре 2019 года началась пандемия коронавируса. Однако жесткие ограничительные меры помогли быстро остановить распространение заболевания в Ухане и по всей стране.