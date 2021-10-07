Команда археологов смогла выяснить, что в знаменитой гробнице Чаши Нестора, находящейся в Италии, на самом деле захоронен не один человек, а сразу несколько.

Отмечается, что этот древний курган является одним из наиболее важных открытий среди средиземноморских доклассических археологических объектов. Он был создан примерно в VIII веке до нашей эры на территории Питекуссаи. В нем были обнаружены человеческие останки, погребальные реликвии и одноименный сосуд, на котором изображена древнейшая надпись на греческом языке. Ранее считалось, что здесь захоронен один молодой человек.

Однако в результате тщательного анализа костной ткани экспертам удалось определить, что кости принадлежат трем людям разного возраста. В захоронении были также найдены кости животных, в том числе коз и собак. Последние могли быть помещены сюда в качестве спутников для умершего человека. Но ученые так и не смогли узнать происхождение и причину смерти похороненных здесь людей.