Дмитрий Галов, специалист в области кибербезопасности, отметил, что благодаря наличию удаленного доступа к мобильному аппарату можно не допустить возникновения множества проблем при его потере.

Согласно его словам, если злоумышленники найдут потерянный смартфон, то они могут получить доступ к банковским программам и снять все деньги со счетов или найти важные документы, начав шантажировать ими. К счастью, при пропаже устройства его можно отыскать с помощью опции поиска, осуществляемой на PC или другом девайсе, который связан с нужным аккаунтом.

При активации соответствующей функции можно также заблокировать смартфон или удалить из него всю важную информацию. Галов советует как можно быстрее заблокировать СИМ-карту телефона, чтобы мошенникам не удалось войти в различные приложения. Нужно также сразу же отвязать от номера все банковские карточки.