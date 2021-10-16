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Американские специалисты рассказали о негативном влиянии фастфуда на память человека. Результаты исследования были опубликованы в журнале Draim, Behavior and Immunity.

В исследовании были задействованы крысы, поделённые на три группы. Животных из первой группы кормили здоровой и сбалансированной пищей.

Второй группе давали фастфуд. Последняя группа принимала ту же самую пищу, но также этим крысам давали докозагесаеновую (ДГК) кислоту. Длился эксперимент месяц.

Оказалось, что у пожилых крыс, питающихся фастфудом, сильно выросли маркеры, указывающие на воспаления в области мозга и на проблемы с памятью. Но употребление ДГК помогло заметно уменьшить негативные последствия употребления такой пищи. Впрочем, учёные отметили, что уповать на добавки нельзя.

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