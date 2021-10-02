Группа археологов РАН смогла подготовить подробную карту памятника наскального искусства, находящегося возле речки Пегтымель и являющегося наиболее северным в Азии.

В соответствующем документе указаны полные координаты 341 поверхности, имеющие наскальные изображения. Более того, был открыт новый рисунок с северным оленем. Большинство сюжетов Пегтымельских петроглифов касаются природы, верований и быта людей, которые в древности жили на территории Западной Чукотки.

В рамках осуществленного в текущем году исследования специалисты добавили к факторам, которые оказывают влияние на памятник, отрицательное воздействие людей. На ряде скал были обнаружены надписи, оставленные вандалами. Волонтеры, участвовавшие в экспедиции, провели очистку камней от мха и различного мусора. Именно тогда удалось найти новое изображение.