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Группа исследователей из США отметила, что человеческая раса с большой вероятностью погибнет от недостатка кислорода, который может возникнуть в будущем.

Специалисты заявили, что объемы данного вещества на Земле могут упасть в миллион раз. Они отметили, что схожий процесс произошел на планете примерно 2 миллиарда 450 миллионов лет назад. В этот период времени в атмосфере почти отсутствовал кислород, из-за чего вымерли определенные виды существ и появились другие создания. Позднее данный газ снова стал накапливаться.

По причине увеличения активности солнца углекислый газ расщепляется быстрее, чем его успевают переработать растения, вырабатывающие кислород. Эксперты беспокоятся, что в будущем это может привести к падению уровня кислорода в атмосфере, что станет причиной гибели всех людей.

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