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Команда немецких, шведских и российских исследователей выяснила, что у космонавтов, долгое время проведших на МКС, наблюдается высокая концентрация белков в крови, что является признаком повреждения мозга.

В период с 2016 по 2020 годы специалисты наблюдали за несколькими российскими космонавтами, пробывшими на станции почти полгода. Они оценили структурную целостность их мозга, используя маркеры крови, полученные после того, как они вернулись на Землю. В результате оказалось, что при долгом нахождении в космосе в мыслительном органе возникают следы легкой травмы.

Указывается, что ученые также зафиксировали снижение тау-белка, представляющего собой маркер серого вещества. Данное изменение оставалось даже спустя 21 день после возвращения на планету. Эксперты планируют продолжить свое исследование, чтобы понять, из-за чего именно произошли эти метаморфозы.

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