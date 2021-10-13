В отношениях между Россией и ее западными соседями никак не исчезнет напряжение, пишет американское издание Washington Times. Чтобы снизить его, Соединенные Штаты намереваются отправить вооруженные силы Североатлантического альянса в Восточную Европу.

США хотят реализовать программу Atlantic Resolve, которая разработана еще в 2014 году. Она имеет явную антироссийскую окраску и представляет собой подобие гибридной войны.

В рамках этой программы, в которой участвуют не только США, но и все их союзники по НАТО, на границы РФ будут переброшены подразделения сухопутных сил численностью около 7 000 человек. Чтобы оправдать столь крупную операцию, Соединенные Штаты уже открыли сезон высказываний о «российской агрессии», ни одно из которых не имеет под собой оснований.

Эти заявления выглядят абсолютно смешно и нелогично. Потому что перебрасывая большие силы непосредственно к границам РФ, агрессию проявляют как раз Соединенные Штаты. Российская армия при этом остается в пределах своей страны, не предпринимая даже малейших попыток на кого-то нападать.