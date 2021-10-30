Заводы по сжиганию мусора не окажут никакого влияния на окружающую среду, поэтому нужно найти какое-то другое и более эффективное решение этой проблемы, заявил советник президента Владимира Путина Руслан Эдельгериев.

Так он прокомментировал намерение дочерней компании «Ростеха» построить 25 предприятий по переработке мусора в разных регионах страны.

Правительство этот проект не одобрило до сих пор, хотя его подали на согласование еще в прошлом году. Эдельгериев объяснил, что сперва необходимо разработать и внедрить технологии, которые позволят уменьшить выбросы углекислого газа, а уж потом думать над строительством заводов. Потому что сами по себе предприятия не обеспечат снижение уровня CO2.

Генеральный директор «РТ-Инвест» – той самой дочерней компании «Ростеха», заявил, что заводы необходимы для выполнения распоряжения главы государства по 50-процентной утилизации и 100-процентной сортировке отходов к 2030 году. Эдельгериев ответил на это, что в России развернута рекультивация полигонов, которая позволяет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.