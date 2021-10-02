Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в непосредственной близости от столицы появляются турецкие беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2», принадлежащие Украине.

По словам Пушилина, использование Киевом этих беспилотников вызывает серьезные опасения у руководства самопровозглашенной ДНР.

Обеспокоенность властей республики и ополченцев Народной милиции вполне понятна. «Байрактары» хорошо зарекомендовали себя в Нагорном Карабахе и вполне могут обеспечить превосходство ВСУ на Донбассе. БПЛА несут корректируемые бомбы для нанесения точных ударов по позициям противника.

Напомним, что 30 сентября Украины заключила с Турцией соглашение о создании учебно-тренировочного центра, где военнослужащие будут осваивать беспилотные аппараты. Кроме того, БПЛА уже несколько раз появлялись над территорией ЛНР и ДНР.