В ряде СМИ сообщили, что 1 декабря текущего года завершится срок уплаты налога на транспорт за прошлый период времени. ФНС уже принялась отправлять уведомления автомобилистам.

До окончания указанного срока заплатить налог необходимо и тем водителям, которые обладают автомобилями, входящими в категорию транспортных средств, облагаемых «налогом на роскошь». Напомним, что он имеет повышенный коэффициент и был введен около 7 лет назад. В связи с увеличением стоимости машин в эту группу начали входить модели обычных марок, а не только премиальных. К примеру, теперь в нем содержится кроссовер Nissan Murano и внедорожник Honda Pilot.

Эксперты отмечают, что способ расчета налога на транспорт в РФ остается таким же, каким он был принят 18 лет назад. Эта схема включает в себя возраст, стоимость и мощность авто, а также налоговую ставку региона. Рассчитать сумму налога можно на портале ФНС с помощью онлайн-калькулятора.