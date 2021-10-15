В скором времени многие водители могут лишиться своих водительских прав. Об этом сообщает издание Autonews.ru со ссылкой на источник, близкий к Федеральной службе судебных приставов.

Как сообщается, под угрозой лишения прав находятся должники различных категорий. В первую очередь это касается тех, кто постоянно не оплачивает штрафы. Кроме того, речь идёт о тех, кто уклоняется от уплаты алиментов. Ещё одна категория – нарушители каршеринга.

Однако уточняется, что права будут забирать в том случае, если суммарный долг составляет более 10 тысяч рублей.

Если же водитель, у которого забрали права из-за долгов, попадётся на вождении, в первый раз его лишат прав ещё на год, или отправят на 50 часов общественных работ. За повторное нарушение его ждёт от 100 до 200 часов общественных работ, арест на 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Недавно эксперт Игорь Моржаретто дал советы водителям по прохождению техосмотра. Он отметил, что эту процедуру будет проще пройти, если автомобиль имеет нормальный внешний вид.