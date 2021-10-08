Блогер и бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном военном использовании в США спутников Илона Маска Starlink. Он заявил, что ничего удивительного в этом нет, так как Соединенные Штаты много лет пытаются совместить коммерческие и военные цели во всем, что касается космоса.

Эксперт напомнил, что спутники «Старлинк» уже задействовались США для военных целей. Они использовались для отправки сигналов пунктам связи, а также самолетам-заправщикам в ходе маневров американских ВВС.

Конаныхин в интервью изданию «ПолитРоссия», выразил уверенность, что об этой проблеме нужно говорить как можно больше и чаще, чтобы привлечь к действиям США международную общественность. По его словам, у России имеются средства противодействия Америке в космическом пространстве, однако она пока выигрывает за счет хорошо развитой информационной сети во всем мире.