читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Блогер и бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин прокомментировал заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном военном использовании в США спутников Илона Маска Starlink. Он заявил, что ничего удивительного в этом нет, так как Соединенные Штаты много лет пытаются совместить коммерческие и военные цели во всем, что касается космоса.

Эксперт напомнил, что спутники «Старлинк» уже задействовались США для военных целей. Они использовались для отправки сигналов пунктам связи, а также самолетам-заправщикам в ходе маневров американских ВВС.

Конаныхин в интервью изданию «ПолитРоссия», выразил уверенность, что об этой проблеме нужно говорить как можно больше и чаще, чтобы привлечь к действиям США международную общественность. По его словам, у России имеются средства противодействия Америке в космическом пространстве, однако она пока выигрывает за счет хорошо развитой информационной сети во всем мире.

Вам может понравиться

Учёные заявили, что конец света может наступить из-за Луны

Астрономы обнаружили ещё одну причину, из-за которой может наступить конец света. В этом учёные Планетологического института США обвинили Луну. Как сообщается, Луна постепенно отдаляется от Земли. Несмотря на то, что
  • Анна
  • 07.10.2021
  • читать 1 минуту

Марсоход нашёл доказательства существования озера и реки на Марсе

Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе доказательства того, что когда-то здесь существовали озёра и реки. Как сообщается, марсоход приземлился на Красной планете в феврале. Одной из его целей был поиск доказательств
  • Анна
  • 08.10.2021
  • читать 1 минуту

Температура экзопланеты WASP-76b оказалась выше, чем учёные считали ранее

Учёные из США установили, что температура экзопланеты WASP-76b даже выше, чем считалось ранее. Данная планета расположена в 640 световых годах от Земли. Согласно ранним исследованиям, учёные оценили её температуру примерно
  • Анна
  • 07.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 13 °C |