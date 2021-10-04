У пользователей, которые поставят себе операционную систему Windows 11, будет возможность вернуться на Windows 10 в случае возникновения такого желания.

Как сообщается, вернуться на предыдущую систему можно будет при помощи системных настроек. Так, в меню восстановления будет иметься опция «Предыдущая версия Windows».

Возможность отката на предыдущую систему ввели на тот случай, если у пользователей появятся какие-либо проблемы и ошибки на новой версии системы. Таким образом, если работать с неполадками будет невозможно, пользователь сможет произвести откат системы.

При этом все настройки и сведения будут сохранены. Однако возвратиться на предыдущую версию системы можно будет только в течение 10 дней после установки Windows 11. Спустя это время все зарезервированные пакеты старой системы будут полностью удалены.

Windows 11, как уточняется, выйдет уже 5 октября.

Ранее мы сообщали, что пользователи получили возможность скачать Windows 11 ещё за две недели до релиза. Но для этого нужно было участвовать в проекте тестирования Windows.