Польша долгие годы боролась с российским газом, а сейчас, когда РФ, наконец перестала его продавать Варшаве, та возмущается малыми объемами поставок. Так один из польских читателей прокомментировал публикацию в издании Interia об энергетическом кризисе в Европе и дефиците топлива на зиму.

Другие пользователи Сети поддержали комментатора. Она написали, что никто, кроме Европы, не виноват в том, что цены на продукты и электроэнергию начали стремительно расти.

«Русофобам следовало бы брать пример с Венгрии, которая пришла к выводу, что политикой и идеологией домов не отопишь, поэтому подписала с россиянами договор на 15 лет», – написал по этому поводу Polskie.

Demos добавил, что правительства стран ЕС устроили кризис, чтобы сделать Россию снова хоть в чем-нибудь виноватой. Потому что логичные и адекватные поводы для санкций уже давно закончились.