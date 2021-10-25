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Известный информатор OnLeaks раскрыл первые подробности о новом планшете Samsung под названием Galaxy Tab S8 Ultra. Он получит дисплей с диагональю 14,6 дюйма и «монобровью».

Согласно его словам, речь идет о флагманском устройстве из новой серии гаджетов. Он добавил, что южнокорейский гигант принялся за его создание намного раньше демонстрации ноутбука с «челкой» от Apple. Благодаря новому вырезу на экране конструкторам удастся уменьшить размеры рамок на нем.

Инсайдер добавил, что «монобровь» будет присутствовать только на топовой комплектации модели, то есть обычные S8 и S8+ получат стандартный дисплей. Новинка также будет оснащена двойной камерой и портом USB-C. Другие технические характеристики девайса пока неизвестны. Его анонс должен состояться в конце следующего месяца или в начале декабря.

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