Озлем Тюреджи, немецкий медик и соучредитель BioNTech, отметила, что пандемия COVID-19 должна будет закончиться через 2-3 года.

Согласно ее словам, людям следует прекратить бояться коронавирусную инфекцию, так как она уже практически стала управляемой. Однако в будущем могут появиться новые штаммы. Для защиты от них следует принимать дополнительные дозы вакцины через 1-1,5 года после получения первой прививки.

С помощью бустерных доз можно снизить риски протекания болезни в тяжелой форме или вовсе не допустить инфицирования. В этом случае пандемия должна подойти к концу в ближайшие годы. В СМИ напоминают, что в компании BioNTech смогли первыми создать медицинский препарат от SARS-CoV-2 на основе метода мРНК. Многие специалисты получили престижные награды за проделанную работу.