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Группа исследователей из ФРГ смогла раскрыть тайну происхождения Таримских мумий, которые были обнаружены на территории Китая в начале прошлого столетия.

Проведя анализ ДНК с изучением полного генома тринадцати мумий, возраст которых превышает 4 000 лет, специалисты выяснили, что эти древние люди являлись частью отдельной популяции, а не мигрантами, пришедшими с южной части Сибири или северной области Афганистана, как предполагалось до этого.

В рамках исследования эксперты также обнаружили в зубных отложениях некоторых мумий молочные белки – это показывает, что местное население в основном занималось молочным животноводством, изготавливая сыр. Отмечается, что в генетическом плане таримское общество жило в изоляции, однако контактировало с представителями других племен, живших в регионе.

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