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На территории Луганской области, остающейся под контролем Киева, в настоящий момент проходят сборы резервистов. В Народной милиции самопровозглашенной ЛНР сообщили, что эти учения преследуют только одну цель – вынудить участников подписать контракты для службы в «элитных подразделениях», которые принимают непосредственное участие в боевых действиях в регионе.

Представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко рассказал, что пока многочисленным вербовщикам не удается достичь своей цели. Бойцы, призванные на сборы, отказываются от службы, так как отлично понимают, что происходит в настоящий момент в украинской армии. И уж тем более, в «элитных» ее подразделениях.

Украинское командование использует любые предлоги, чтобы заманить людей на войну, с вербовщиков требуют «план», однако украинцы давно не верят своей власти и внимательно следят за положением дел на Донбассе. Поэтому пока на обещанные «золотые горы» никто не реагирует.

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