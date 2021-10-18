Недовольный покупатель Дэвид Ликрафт подал иск в суд на компанию Canon, так как ее МФУ Pixma MG6320 отказывалось сканировать документы при отсутствии в нем чернил.

Отмечается, что иск является коллективным. Потребитель заявляет, что чернила не используются при пересылке факсов или сканировании листов, однако устройство все равно блокирует данные опции, если фиксирует пустые картриджи. На данную проблему на протяжении долгого времени указывали многие обладатели данных девайсов. Но им всем заявляли, что решить ее можно только путем установки заполненных картриджей.

В иске указывается, что на упаковке модели отсутствует какое-либо предупреждение о том, что для применения сканирования нужны обязательно чернила. По этой причине Ликрафт считает, что компания вводит в заблуждение покупателей, а вся ее реклама является обманом. Он добавил, что эта «проблема» была создана искусственно ради увеличения продаж картриджей.