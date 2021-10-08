В сентябре текущего года Пентагон передал в Вооруженные силы США гиперзвуковые ракеты Long Range Hypersonic Weapon «Темный орел». Об этом сообщили чиновники из Минобороны, опубликовавшие спутниковые фотографии процесса передачи боезарядов.

Ракеты LRHW Dark Eagle, сообщается в социальных сетях, представляют собой баллистический носитель AUR в комплекте с боевым гиперзвуковым блоком Common-Hypersonic Glide Body. Дальность поражения целей составляет 2775 километров.

Минобороны также сообщило, что гиперзвуковые комплексы будут поставляться как в подразделения полевой артиллерии, так и на флот.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты заявили об испытания гиперзвуковой ракеты HAWC, которая смогла разогнаться до скорости в 5,5 Маха и поразила цель на дистанции 300 километров.