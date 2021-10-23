Компания Microsoft намерена выпускать по несколько обновлений в месяц для всех актуальных операционных систем. Причем если пользователь не успеет инсталлировать их в течение определенного срока, то они станут для него недоступными, сообщили в компании.

Кристин Ахонен, возглавляющая группы обслуживания и программу коммуникаций, объяснила новый подход заботой о пользователях. Он позволит не скачивать сразу огромное количество пропущенных апдейтов, что снизит нагрузку на компьютер. Установить нужно будет лишь наиболее актуальную версию, в которую все предыдущие изменения войдут автоматически.

Также Ахонен отметила, что обновления безопасности для устаревших и неподдерживаемых операционных систем Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2, Windows Servers 2008 SP2, Windows 8.1, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 SP2 продолжат выпускаться. Однако Microsoft намерена разрабатывать их не чаще одного раза в месяц.