Марсоход Perseverance обнаружил на Марсе доказательства того, что когда-то здесь существовали озёра и реки.

Как сообщается, марсоход приземлился на Красной планете в феврале. Одной из его целей был поиск доказательств того, что в кратере Езеро существовало озеро. Учёные подозревали это уже некоторое время и именно поэтому в кратер был направлен марсоход.

Perseverance сделал фотографии кратера во время приземления. Внимательно изучив их, специалисты установили, что здесь действительно было озеро, а также река, которая в него впадала. На снимках были заметны отчётливые очертания реки, граница дельты реки и слои наносов, формируемых в результате воздействия воды. Существовали озеро и река около 3,7 миллиардов лет назад.

В настоящее время марсоход проехал более двух километров по кратеру, собирая необходимые данные.

Учёные недавно заявили, что причиной гибели жизни на Марсе могут являться не метеориты. К гибели всего живого могло привести отсутствие мощного магнитного поля.