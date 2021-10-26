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До конца конкурса, который наделал шума в РУнете, остаётся совсем немного времени – победителей будут выявлять после 23:59 27 октября. И это самый удачный момент, чтобы взглянуть на завершающийся Redroad Color Match Competition в России и подвести некоторые промежуточные итоги.

Для начала, стоит рассказать немного о конкурсе – создав удобную цифровую платформу на официальном сайте, компания позволила всем соискателям прикоснуться к части рабочего процесса по созданию образа современного вакуумного пылесоса.

Все участники конкурса получили возможность в удобном графическом редакторе на самом сайте раскрасить пылесос Redroad v17. И при этом никаких ограничений! Участники могли сделать пылесос однотонным или каждую из доступных деталей покрасить в желаемый цвет – главное, продемонстрировать своё видение красоты.

Во-первых, нельзя не сказать, что конкурс от Redroad привлёк массу внимания среди блоггеров. Помимо прочих достаточно известных в интернете персонажей, в конкурсе успела засветиться Элли Ди – youtube-блоггер, специализирующийся преимущественно на домашних животных и путешествия. При этом, девушка стала одной из первых участниц, явив свои фанатам собственную версию дизайна Redroad v17. О участии Элли Ди с восторгом рассказала одна из её подписчиц, которая также решила участвовать в конкурсе.

«Я не могу поверить, что соревновалась с Элли Ди – она мой кумир. У неё миллионы фанатов на YouTube и Instagram», – прокомментировала участие блоггерши в конкурсе пользовательница с именем Лариса.

Во-вторых, стоит отметить, что у такой шумихи есть конкретные причины. Они кроются в модели конкурса, которую выбрали организаторы. Участвуя, каждый чувствует себя частью чего-то большего. Каждый получает уникальную возможность прикоснуться к дизайну пылесоса от новомодного китайского бренда. И, главное, каждый получает возможность продемонстрировать миру собственное видение красоты. Фактически каждый из участников внёс свою лепту в продукты компании, которую не удивить миллионными продажи. Разве это не воодушевляет?

Несмотря на тот факт, что конкурс уже вот-вот закончится, без подарков не останутся даже те, кто в нём не участвовал! Помимо самого конкурса, компания Redroad дарит своим потенциальным покупателям скидку в размере… 50 долларов! Чтобы воспользоваться предложением, необходимо сделать покупку здесь и ввести код специального купона: V1750RU. Но предлагаем поспешить, ведь купон действует только до 31 октября!

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