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Арно Висмар, эксперт из Британии, определил, как пахнет смерть для людей. Для этого он осуществил ряд опытов, в которых приняли участие десятки добровольцев.

На испытуемых воздействовали запахами воды, аммиака и путресцина, однако только последний вызывал у них сильную тревогу, причем ранее они никогда не взаимодействовали с этим компонентом. Специалист объяснил, что во время смерти тело человека начинает неправильно функционировать, из-за чего возникает множество ароматов, включая запах указанного вещества.

Эксперты также отмечают, что запах травы тоже нередко связывают с «ароматом смерти». Они определили, что в человеческом организме имеется рецептор обоняния, пробуждающийся перед гибелью и улавливающий соответствующий запах. Это может случиться даже за несколько месяцев до смерти. Однако речь не идет о предвестнике неминуемой гибели, а лишь о сигнале, указывающем на опасность, которая угрожает организму.

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