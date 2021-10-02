Филип Гуд, американский специалист, отметил, что в результате потепления мирового океана Земля начала медленно тускнеть.

Согласно его словам, ученые уже на протяжении около двух десятков лет занимаются учетом коэффициента отражения планеты, являющегося важным параметром климатической системы. В результате стало известно, что в настоящее время Земля отражает на 0,5 Ватта меньше солнечных лучей на 1 метр в квадрате, чем в 1998 году, причем яркость больше всего упала за последние 3 года.

После анализа спутниковых снимков эксперт определил, что в восточной области Тихого океана стало возникать меньшее количество низколетящих облаков высокой яркости, отражающих большое количество света. При этом температура океана рядом с западными берегами Южной и Северной Америки выросла по причине глобального потепления. Поэтому Гуд уверен, что планета тускнеет из-за действий людей.