Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Филип Гуд, американский специалист, отметил, что в результате потепления мирового океана Земля начала медленно тускнеть.

Согласно его словам, ученые уже на протяжении около двух десятков лет занимаются учетом коэффициента отражения планеты, являющегося важным параметром климатической системы. В результате стало известно, что в настоящее время Земля отражает на 0,5 Ватта меньше солнечных лучей на 1 метр в квадрате, чем в 1998 году, причем яркость больше всего упала за последние 3 года.

После анализа спутниковых снимков эксперт определил, что в восточной области Тихого океана стало возникать меньшее количество низколетящих облаков высокой яркости, отражающих большое количество света. При этом температура океана рядом с западными берегами Южной и Северной Америки выросла по причине глобального потепления. Поэтому Гуд уверен, что планета тускнеет из-за действий людей.

Вам может понравиться

Депрессия в молодом возрасте оказалась фактором развития слабоумия в старости

Команде исследователей из Соединенных Штатов удалось определить, что из-за депрессии в молодости в старости у человека может развиться слабоумие. В настоящий момент времени от нарушений когнитивных функций страдают около 55

Ученые рассказали о способе восстановить обоняние при коронавирусе

Группа исследователей из Британии выяснила, как можно возвратить обоняние, которое нередко исчезает после заражения коронавирусной инфекцией. Согласно их словам, для этого требуются обычные капли для носа с витамином А. Специалисты

Перечислены симптомы, по которым можно предсказать заражение COVID-19

Команда британских исследователей смогла выявить 7 симптомов, с помощью которых можно определить, подхватил ли человек коронавирус. Специалисты изучили свыше одного миллиона ПЦР-тестов, которые были сделаны в течение семи месяцев прошлого
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 2 октября – небольшая облачность, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 октября – небольшой дождь, до 10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | Королев: погода, 2 октября – ясно, до 14 °C | Подольск: погода, 2 октября – облачно с прояснениями, до 11 °C | Армавир: погода, 2 октября – пасмурно, до 14 °C |