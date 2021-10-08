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Специалисты профильного издания «АвтоВзгляд» перечислили причины того, почему в зимний период времени следует заливать в бак машины бензин АИ-92 вместо АИ-95.

Многие российские автолюбители даже не догадываются о том, что в зимние месяцы нужно не только заливать незамерзающую жидкость, но и переходить на горючее с меньшим октановым числом. Немалое число водителей стараются использовать то топливо, которое рекомендовано производителем, так как они уверены, что применение другого бензина может привести к детонации.

Однако эксперты уверяют автомобилистов, что им не следует об этом беспокоиться, поэтому они могут смело переходить на АИ-92. Дело в том, что он позволяет улучшить запуск машины в сильные морозы, так как более горюч. Однако после повышения температуры следует обязательно вернуться на АИ-95.

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