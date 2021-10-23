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Специалисты интернет-блога «Живой космос» объяснили, почему Венера крутится в обратную сторону. Подобное вращение именуют ретроградным.

Согласно одной из гипотез, миллионы или даже миллиарды лет назад в данную планету врезался другой космический объект, к примеру, гигантский астероид, что и стало причиной смены траектории ее движения. Нечто похожее в прошлом могло произойти с Землей, когда образовался ее естественный спутник – Луна.

Однако в случае с Венерой дополнительный материал не привел к формированию нового тела, а был полностью поглощен планетой. В результате у нее значительно изменилась кинетическая энергия и масса, что сказалось на угловом моменте вращения. Указывается, что схожее явление могло случиться с Ураном, который тоже крутится в противоположном направлении.

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